Promozione. La Sestese vuole scappare. Fiesole-Antella, che duello

In Promozione si gioca la 4ª giornata di ritorno (ore 15).

Girone A

San Piero a Sieve-Casalguidi. La squadra di Signorini recupera Gori e Cassai.

A.G. Dicomano-Castelnuovo Garfagnana. Locali privi di Marchese e Nocentini, ospiti senza Grassi.

Pieve Fosciana-Luco. Per rientrare in zona play off al Luco serve la vittoria. Assente Gianassi.

Settimello-Maliseti Seano. Assenti Francini e Manetti, però rientra Baldi. Riposa il Pietrasanta

Girone B

Armando Picchi-Sestese. Anche senza Coppini, Lenzini, Evi e Basolu, la Sestese punta a mantenere il posto da leader. Locali senza Dainelli

C.S. Lebowski-San Miniato Basso. Il Lebowski vuole vendicarsi della sconfitta puntando su Calbi, Ciancaleoni e Celentano. Assente Mazzoni.

Atl. Maremma-Porta Romana. Padroni di casa senza Maujri, Porta Romana privo di Zeroni.

Girone C

Torrita-Affrico. Senza Dolfi e Cosmi ma con un Papini carico, l’Affrico vuole vincere.

Fiesole-Antella 99. Il grande duello si ripete. Fiesole senza Paggetti, Antella un po’ rimaneggiata.

Grassina-Montagnano. Rossoverdi privi di Baccini, Magnolfi, Metafonti, Biondi e del tecnico Cellini.

Casentino Academy-Settignanese. Tre punti per avvicinarsi alla zona play off.

G. Pul.