Promozione - La sfida. Castelnuovo all’assalto. I gialloblu ci provano con l’Intercomunale

Ultima casalinga del Castelnuovo, domani, alle 16 al "Nardini", contro i pistoiesi dell’Intercomunale Monsummano, allenati da Mirco Matteoni che, all’andata, vinsero per 1-0 con un gol di Ferrara, una delle diverse partite che i gialloblu di Pisciotta, nonostante il bel gioco espresso, hanno fallito per sfortuna. Diversi gli assenti, a cominciare dal difensore Marco Romiti, per squalifica, un ragazzo classe 2003, giunto dal Certaldo nel ritorno e subito messosi in luce, diventando presto uno dei beniamini della tifoseria. Insieme a Romiti, assenti anche altri due "big" come capitan Inglese e Cecilia, per i quali il campionato è terminato per infortunio. Cecilia per un problema muscolare che si porta dietro da qualche domenica, mentre Inglese si è rotto il crociato durante la gara a Pietrasanta.

Buone notizie, invece, per Benedetti che era uscito anzitempo domenica scorsa per infortunio e anche per Camaiani che i tifosi attendono di nuovo, dopo la splendida tripletta con il Casalguidi. Il Castelnuovo ha 45 punti in classifica contro i 44 degli amaranto del Monsummano. Due squadre, dunque, che si sono equivalse nell’arco del campionato, anche se il Castelnuovo, nel girone di ritorno, è stato sicuramente più brillante.

"Sono sicuro – commenta il direttore generale Emanuele Vichi – che i ragazzi saluteranno il “Nardini”, con una bella prova, dando un calcio alla malasorte che ci ha accompagnato in parecchie partite. La squadra e l’allenatore Pisciotta meritano un bel finale di stagione".

