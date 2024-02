Promozione, la squadra di Testini tallona la capolista Affrico. La Sansovino corre con Sodiq. Giusti e il Subbiano in ripresa

Non conosce pause il duello a distanza tra la capolista Affrico e la Sansovino. Fiorentino e savinesi ribattono colpo su colpo e così alla fine di questa 19esima giornata il distacco resta di cinque punti. L’Affrico ha la meglio sul Torrita, ma non senza faticare. I senesi davanti al proprio pubblico passano in vantaggio con Conteh, ma tra il 21’ e il 25’ Papini prima pareggia e poi raddoppia. Nella ripresa Vecchi cala il 3-1 ma al 62’ Mazzi sigla il 3-2 che tiene aperto l’incontro fino alla fine, con i tre punti poi presi dai fiorentini. La Sansovino in casa del fanalino di coda Lucignano passa 4-1 nel segno di Sodiq. L’attaccante sigla una doppietta (tre gol in due partite) con Mirante e Miccio ad allargare il divario. Nel mezzo la rete della bandiera di Dodaj che serve a poco ad un Lucignano ultimo a meno due dal penultimo posto del Montalcino, che torna da Alberoro con un punto frutto dello 0-0 contro i rossoblù di Marco Bernacchia. Altro pari a reti bianche quello tra Casentino Academy e Settignanese. I gialloverdi di Maurizio Boninisi muovono la classifica tenendosi lontani dalla zona rossa. Ancora un pari per 0-0 tra Fiesole e Antella ’99, dove il punto serve più ai padroni di casa in chiave salvezza che non agli ospiti per i piani alti. Giornata da dimenticare per il Montagnano di Andrea Laurenzi. I torelli della Valdichiana, nella domenica dell’esordio del centravanti lettone Svaurps, cadono per 2-1 a Grassina. Apre Dini per i locali, Romanò ad inizio ripresa pareggia ma ecco Simoni al 70’ decidere l’incontro. Dopo nove partite si ferma la serie utile, con un buon margine per il momento dalla zona calda. Fa festa il Subbiano di Luca Giusti. I gialloblù infatti passano con un perentorio 3-1 in casa del Pienza. Dopo 5’ ospiti in vantaggio con Falsini, mentre Cappelli al 31’ fa 2-0. Prima dell’intervallo Bonari accorcia per i suoi tenendo vive le speranze del Pienza nella ripresa, ma ecco all’87’ il 3-1 firmato da Panzieri.

Vittoria netta del Torrenieri che in casa contro la Chiantigiana mette a segno un perentorio 4-0 con le reti di Cerbone, Di Marco e della doppietta di D’Aniello. Un risultato che aiuta il Subbiano visto che la sconfitta della Chiantigiana permette ai gialloblù di salire con i loro tre punti al quinto posto, utile in chiave playoff, anche se la classifica resta cortissima con quattro squadre in quarto punti per contendersi la quinta posizione in classifica.