Promozione - La storia. Castelnuovo: Lorenzo Biagioni, 255 presenze

Una settimana importante dal punto di vista sportivo per il centrocampista del Castelnuovo Lorenzo Biagioni, classe 1994, trent’anni il prossimo 9 novembre, che con 255 presenze con la maglia gialloblu in campionato, si è posizionato nella top ten, cioè nella classifica dei primi dieci giocatori del Castelnuovo di tutti i tempi, con ben 102 anni di gloriosa storia calcistica.

Lorenzo Biagioni, di Barga, è cresciuto calcisticamente nel Castelnuovo e lì è sempre stato nel ruolo di centrocampista arretrato, gran combattente come pochi in mezzo al campo ed eccezionale nel recuperare palloni agli avversari.

La sua presenza in gara è sempre fondamentale e, nelle poche volte che è mancato, per infortunio o giornate di squalifica, chi guardava la partita comprendeva subito che mancava la prima barriera difensiva a centrocampo davanti alle avanzate degli avversari. Domenica, a Maliseti di Prato, Lorenzo Biagioni ha superato di una lunghezza Francesco Fiori, assestandosi al decimo posto e mettendo nel mirino Pacifico Fanani, a quota 279, per il cui sorpasso dovrà, però, aspettare il prossimo campionato.

Ricordiamo che la classifica delle maggiori presenze in gialloblu è guidata da Enio Bertucci, con 411 presenze, seguito da: Edoardo Micchi 385, Christian Pennucci 359, Giuseppe Casali 321, Riccardo Mugnaini 319, Massimiliano Franchi 316, Simone Tolaini 299, Pierluigi Bertolani 291 e il già ricordato Pacifico Fanani (oggi allenatore vincente del River Pieve, in Eccellenza) con 279.

Per Lorenzo Biagioni anche tre gol a fare da cornice alla sua bella storia in gialloblu che, sicuramente, continuerà ancora per diversi anni.

Dino Magistrelli