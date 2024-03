Promozione. L’Affrico passa a Subbiano. E consolida il primato

M.M. SUBBIANO

M.M. SUBBIANO: Bulgarelli, Orlandini, Nocentini, Giustini, Gisti (51’ De Simone), Bidini, Galeotti, Marmorini (65’Panzieri), Capacci (83’ Matteini), Cappelli (69’ Parati), Falsini. All. Giusti.

AFFRICO: Soccodato, Pecorari (49’ Valoriani), Benvenuti, Longo, Gori, Vaccari, Liberati, Nuti, Vecchi, Papini (65’ Amoddio), Centrone (76’ Mecocci). All.: Tognozzi.

Arbitro: Vaggelli di Prato. Marcatori: 3’ Vaccari, 21’ Centrone, 58’ Papini, 80’ Capacci.

Note: ammoniti Vecchi, Nocentini, Capacci, Papini, Benvenuti. Angoli: 2-3.

SUBBIANO – Nell’uovo di Pasqua l’Affrico trova tre punti d’oro conquistati sul campo del Subbiano nel recupero della 24ª giornata del girone C di Promozione. Quattro gol su punizione al termine di una sfida vinta con merito dalla capolista che porta a 8 le lunghezze di vantaggio sul Sansovino. Al 3’ passa l’Affrico. Punizione di Centrone per Liberati che rimette al centro dove Vaccari di testa insacca. Al 19’ Soccodato evita il pareggio su un gran tiro di Cappelli. Sulla ripartenza arriva il raddoppio: punizione di Centrone, un tiro perfetto all’incrocio dei pali sulla sinistra di Bulgarelli. Nella ripresa al 58’ la terza rete. Fallo di Nocentini, punizione di Centrone per Papini che con una finezza batte a rete. All’80’ i locali accorciano con Capacci sempre su punizione.

G. Puleri