Promozione: lagunari e Mesola sperano ancora, a quattro lunghezze dalla Portuense. Frena il Casumaro, che pareggia col Fossolo. La Comacchiese insegue un posto playoff

Il turno infrasettimanale di Promozione sorride solo alla Comacchiese, che a Castel Bolognese centra un fondamentale successo esterno e ritorna a cullare sogni playoff a quattro giornate dal termine del campionato. I rossoblù si impongono sullo Sparta col più classico dei punteggi, un 2-0 perentorio che arriva grazie alla doppietta dell’attaccante Tedeschi: avanti già dopo due minuti, il raddoppio arriva alla mezz’ora, e nella ripresa gli uomini di Bresciani sono bravi a tenere in ghiaccio la partita. Tre punti che contribuiscono ad accorciare la classifica, considerato il mezzo passo falso interno della Portuense, che non va oltre lo 0-0 contro il Placci Bubano. La squadra di Mariani non riesce a sfondare il muro degli ospiti, che centrano invece un pareggio che dà morale nella corsa verso la salvezza. Per l’ultimo posto playoff sembra essere una sfida tutta ferrarese: al momento i rossoneri viaggiano in quarta piazza (54 punti) con quattro lunghezze di vantaggio su Comacchiese e Mesola, ma il calendario nel prossimo turno potrebbe favorire le due più dirette inseguitrici, attese dalle gare casalinghe con l’ormai retrocesso Anzolavino e con il Fontanelice; per la Portuense, invece, impegno fuori casa sul campo del pericolante Trebbo, alla ricerca di punti salvezza per togliersi dalla zona playout. Lotta per non retrocedere che coinvolge anche il Casumaro, fermato abbastanza clamorosamente al ‘Merighi’ dal già retrocesso Fossolo: in svantaggio per due volte, le ‘lumache’ impattano sul 2-2 grazie alle reti di Franceschini e Ribello, ma nell’ultima mezz’ora non riescono a trovare il gol della vittoria. Arriva così un pareggio che lascia l’amaro in bocca, considerato il livello degli avversari che in 30 partite giocate hanno raccolto ben 25 sconfitte. Il Casumaro rimane in piena zona playout assieme a Junior Corticella, Placci Bubano e Trebbo, e domenica sarà atteso da una sfida quasi proibitiva sul campo del Valsanterno, secondo in classifica. Quasi salvo il Consandolo, attualmente decimo a +7 sulla zona playout, che domenica andrà a far visita al Bubano.

Jacopo Cavallini