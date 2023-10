PROMOZIONE. L’Alberoro a tutto gas. Il Lucignano in crisi

Giornata di gloria per l’Alberoro che vince in casa contro il Fiesole e sale ancor più in alto in classifica a ridosso delle zone che contano. Apre le danze il solito Pasqui per gli uomini di Bernacchia quindi Gigli e Corsi formano il finale 2-1 per i padroni di casa. Crisi nera per il Lucignano. Gli amaranto cadono sul campo dell’Antella con un pesante 3-1 che matura nei minuti finali. Maresca al 42’ sigla il vantaggio locale, quindi arriva la rete di Tacconi all’89’ Ma la doppietta di Santucci (91’ e 93’) vale la vittoria dei fiorentini. Il Casentino Academy vince il derby contro il Subbiano sovvertendo il pronostico. Bronchi e Ceramelli decidono la partita che rilancia i casentinesi in classifica. Negli altri incontri di giornata vittoria del Montalcino sul Pienza mentre la Settignanese si divide la posta in palio con il Grasina per lo 0-0 maturato sul campo dei rossoneri. Prosegue la marcia della capolista Affrico che vince contro il Torreniero per 1-0 con la rete di Papini messa a segna nella prima frazione di gioco.