Promozione: l’anticipo dell’11ª giornata. Impresa del Pietrasanta nella tana della capolista. La vittoria a Cerreto è un assist ai cugini bianconeri

REAL CERRETESE: Battini, Pagliai, Grasseschi, Meucci, Michelotti, Mordaga, Fedi, Nieri, Melani, Bouhafa, Menconi. (A disp.: Nigro, Iannello, Lamberti, Tramacere Falco, Cerboni, Lapi, Pisano, Masoni). All. Petroni.

PIETRASANTA: Mariani, Szabo, Pardini, Ghelardoni, Togneri, Laucci, Tragni, Sessa, Mengali, Vettori, Falorni. (A disp.: Ricci, Da Prato, Lorieri, Bonuccelli, Tosi, Bondielli, Pinelli, C. Salini, J. Salini). All. Bucci.

Arbitro: Gallà di Pistoia.

Reti: 15’ st Bouhafa rig. (R), 20’ Tragni (P), 27’ Falorni (P).

CERRETO GUIDI – In uno dei due anticipi al sabato (l’altro era Lampo Meridien-Casalguidi, terminato 1-0 col gol-partita di Del Fa) dell’undicesima giornata del campionato di Promozione Toscana (girone A) ieri pomeriggio il Pietrasanta ha fatto l’impresa battendo 2-1 a domicilio la capolista (che oggi potrebbe diventare ex capolista) Real Cerretese facendo dunque un potenziale favore ai cugini del Viareggio oltre che ovviamente a se stesso.

Grande risultato per i biancocelesti di Massimiliano Bucci che si impongono sul rinnovato campo di Cerreto Guidi in rimonta. La Cerretese era passata in vantaggio al quarto d’ora del secondo tempo grazie al rigore del solito Bouhafa (nono sigillo in questo campionato per lui) ma il Pietrasanta pareggia subito con il classe 2003 Tragni e poi la va a vincere con il sempre più decisivo Aurelio Falorni (quinta rete stagionale per l’attaccante viareggino).