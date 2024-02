Promozione: l’Atletico Castenaso all’esame Casumaro. Solarolo e Fontanelice pari senza gloria, Osteria Grande sorride

L’anticipo di ieri tra Solarolo e Fontanelice ha portato bene all’Osteria Grande. La seconda della classe non è infatti riuscita ad andare oltre il 2-2 interno contro il modesto Fontanelice ed ora i punti di vantaggio della prima della capolista sono undici. A questo punto l’obiettivo della formazione guidata da Vito Melotti non può che essere quello di cercare di battere oggi pomeriggio lo Junior Corticella di Fabrice Cavina per portare a 14 il gap positivo sulla prima inseguitrice e mettere così sostanzialmente la parola fine, anche se non a livello aritmetico, sulla vittoria finale del girone C di Promozione. Quello tra Osteria e Junior non è l’unico derby bolognese offerto da questa giornata considerando che si affronteranno anche il Felsina e l’Anzolavino.

La sesta forza del campionato Atletico Castenaso ospiterà il Casumaro mentre Msp e Trebbo sono attese da sfide casalinghe rispettivamente conto Sparta Castel Bolognese e Comacchiese.

Match esterno, infine, per l’ultima della classe Fossolo che, ormai retrocessa, farà visita alla diretta rivale Placci Bubano.