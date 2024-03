Promozione. L’Atletico Maremma anticipa oggi in trasferta sul campo dell’Urbino Taccola

Ancora un anticipo di campionato per il girone B di Promozione. Oggi infatti scende in campo l’Atletico Maremma, probabilmente la formazione maremmana più in forma. Reduce da un filotto di sei vittorie di fila i rossoverdi sono rientrati in corsa per i playoff. La formazione di Fabio Lorenzini oggi sarà sul difficile campo dell’Urbino Taccola per la venticinquesima giornata di campionato. I maremmani rossoverdi sono quinti in classifica ed hanno avuto accesso alla zona playoff, proprio superando nell’ultimo periodo l’Urbino Taccola che insegue i maremmani in classifica a quota 34 punti. Sarà una sfida importante insomma, visto come i padroni di casa punteranno forte sul fattore campo per avere la meglio della formazione di Lorenzini e tornare a farsi sotto.

Momento felice per i maremmani, alla sesta vittoria consecutiva per gli uomini di mister Lorenzini. Nell’ultimo turno è arrivata la vittoria sul San Miniato per 2-1 in una gara molto accesa. Oggi, per l’anticipo a Uliveto Terme con l’Urbino Taccola, mancherà l’attaccante Scozzafava, operato al menisco, e fuori per alcune settimane.

Anche la sfida di andata tra Atletico Maremma e Urbino Taccola fu giocata in anticipo: a novembre i rossoverdi si imposero 1-0 in casa, dopo aver collezionato tante occasioni da gol, al 16’ del secondo tempo fu Coli dal dischetto a regalare i tre punti ai rossoverdi.