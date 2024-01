Promozione. L’Atletico Maremma contro la capolista

L’Atletico Maremma prova a fare un favore al Belvedere. Si gioca infatti oggi la diciassettesima giornata del girone B di Promozione, con una delle due capolista del girone B – il San Miniato Basso – che oggi sarà sul campo dell’Atletico Maremma. Al Combi di Albinia, i rossoverdi attendono la corazzata giallorossa dopo aver affrontato la Sestese, altra capolista, giusto sette giorni fa. Il team di Fabio Lorenzini (nella foto), settimo, dovrà tirare fuori il meglio per rallentare la corsa dell’unica formazione finora imbattuta. Atletico Maremma che in settimana inoltre si è rinforzato con l’arrivo di Matteo Picchianti. Quest’ultimo è un giocatore del 2005 molto duttile di Orbetello. Quest’anno era in serie D alla Pianese dove ha disputato due partite, ma è di proprietà della Fiorentina. La sua scelta, ovvero di tornare a casa, è stata una scelta di vita. Dietro spera il Belvedere, scivolato a meno due dalla vetta, ed oggi sul campo dell’Armando Picchi, squadra che lotta per la salvezza. Belvedere che ha le potenzialità per stare al passo co le prime due della classifica, ma che a volte si specchia troppo e perde qualcosa. Trasferta insidiosa per il Sant’Andrea, sul rettangolo di gioco dei Colli Marittimi, società che nelle ultime ore ha tesserato Vincenzo Sabatini. Il portiere ultracinquantenne di Porto Ercole infatti ha trovato squadra nella società di Guardistallo, dove dovrebbe ricoprire il ruolo di secondo portiere. Mentre l’Invictasauro deve rialzarsi ed oggi contro l’Atletico Piombino non può permettersi passi falsi. La formazione di Michele De Masi ha perso qualche punto di troppo per strada per errori evitabili, ed oggi è una di quelle partite da non fallire. Il programma: Armando Picchi-Belvedere, Atletico Maremma-San Miniato Basso, Colli Marittimi-Sant’Andrea, Invictasauro-Atletico Piombino.