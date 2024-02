Promozione. Lavori completati all’impianto San Francesco. Domenica l’inaugurazione con Trodica-Matelica

Fine dell’attesa, il Trodica torna a casa. Cinque mesi dopo l’ultima volta, quasi sei, la formazione trodicense questa domenica riabbraccerà il suo "San Francesco". Vi aveva disputato solo la gara inaugurale di questo girone B di Promozione, cadendo un po’ a sorpresa 2-3 per mano della Cluentina. Stesso impianto ma manto erboso diverso perché dopo anni di invernate passate a giocare, o provare a giocare su un terreno assai gibboso, i biancoazzurri potranno divertirsi su un nuovo fondo in erba sintetica. Un investimento importante, circa 700mila euro da parte del Comune. E per il vernissage c’è proprio una gara speciale, perché il Trodica terzo in classifica dovrà misurarsi contro il Matelica capolista in fuga nel girone B di Promozione. Curiosamente all’andata era il Trodica (allora di Lelli) in vetta e riuscì a recuperare lo svantaggio pareggiando 1-1. Come detto si giocherà domenica alle 15 e non di sabato come era avvenuto finora nel trasloco a Villa San Filippo. I tifosi delle Teste Matte stanno già pompando il big match sui social e anticipano coreografie a tinte biancoazzurre tra bandiere e fumogeni. Biglietti in prevendita al Circolo "Vecchia Piazza".

Andrea Scoppa