Promozione. L’Invictasauro con il Saline. Una gara ostica

Appuntamento a Ponteginori per l’Invictasauro di mister Michele De Masi. Oggi alle 14.30 la formazione grossetana scenderà in campo per la Coppa Italia di Promozione. Sfida contro il Saline, avversario ostico, spigoloso e tecnico, reduce da un ko per 2-1 sul campo del Belvedere dopo una sfida tirata. Il Saline occupa il quarto posto in classifica con 19 punti. La sconfitta di domenica a Roselle gli ha fatto perdere contatto col terzetto di testa, perché finora i rossoblù stavano tenendo un ritmo importante in campionato con 5 vittorie, 4 pareggi ed una sconfitta. Il secondo ko di campionato li ha un po’ tagliati fuori per le prime tre posizioni. Dal canto suo l’Invictasauro, con i suoi 13 punti, naviga verso metà classifica non ancora al sicuro. De Masi ed i suoi vanno quindi a caccia di una vittoria, unico risultato utile per provare ad accedere al turno successivo della competizione.