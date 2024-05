Promozione. Lo Young conferma ds e mister

Promozione e pioggia di conferme in casa Young Santarcangelo. Resteranno in gialloblù ds, allenatore con tutto il suo staff."Il direttore sportivo Luca Scattolari – queste le parole del direttore generale Mario Zavatta – è confermato a pieni voti in quanto ha sempre lavorato per costruire una squadra vincente e i risultati hanno premiato il suo lavoro. Riconfermato il direttore tecnico Sandro Bellizzi e anche tutto lo staff tecnico della precedente stagione a partire dal mister Nadir Bianchi, con qualche nuovo inserimento che stiamo valutando in questi giorni. Questa scelta è maturata dopo un incontro con tutto il direttivo tecnico dove abbiamo espresso la volontà di procedere in questo senso". E ora non resta che pensare alla squadra per il prossimo campionato di Promozione. Partendo da una base già solida messa insieme nella stagione che si è appena conclusa.