Promozione, l’ora degli spareggi. Pazzaglia: "Il Gabicce è favorito"

Nel campionato di Promozione tre pesaresi su otto vanno agli spareggi. Promosso in Eccellenza il Fabriano Cerreto, gli accoppiamenti playoff saranno i seguenti: Moie Vallesina-Sant’Orso, Portuali Dorica-Biagio Nazzaro. Retrocesso in Prima categoria l’Atletico Mondolfo Marotta. Ai playout: Vismara-contro la Castelfrettese e il Gabicce Gradara contro l’Osimo Stazione. I Commenti. Simone Pazzaglia mister della Fermignanese: "È stato un bel campionato anche se personalmente l’ho vissuto solamente nelle ultime 6 giornate. Meritatamente il Fabriano Cerreto che torna nel campionato che più gli compete. È retrocesso il Mondolfo Marotta che può recriminare per un gol preso nei minuti di recupero ma il fatto che sia retrocessa direttamente questa squadra composta da ottimi giocatori, fa capire quanto sia stato un torneo difficile ed equilibrato. Si giocheranno i play off Moie, Portuali, Sant’Orso e Biagio, con quest’ultima che come organico è superiore a tutte, anche se le altre sono ottime squadre e ben allenate. Sarà battaglia anche nei play out dove quest’anno è finito il Gabicce Gradara che ritengo sia una squadra più attrezzata rispetto all’ Osimo Stazione, Castelfrettese e Vismara, con queste ultime due che sono neopromosse".

Pierangelo Fulgini mister del Sant’Orso: "È stato un campionato all’insegna dell’equilibrio, ha vinto la squadra che sulla carta aveva più blasone e risorse come da pronostico senza impressionare, ma sotto il segno della continuità e della compattezza. Ai playoff sono approdate alcune delle tante squadre attrezzate, e tra queste ci siamo anche noi, quindi grande soddisfazione e complimenti a tutti quelli che hanno contribuito a questo storico risultato, in primis giocatori e società. Peccato per il Mondolfo Marotta, ma sicuramente reagirà e tornerà il prima possibile ai livelli che merita".

La classifica dei bomber. 14 reti Tommaso Pieralisi (Moie Vallesina). 13 reti: Davide Montagnoli (Biagio Nazzaro), Gaetano De Marco (Portuali Dorica). 12 reti: Luca Fraternali (Pergolese) e Giacomo Renzi (Vismara). 10 reti: Alexs Beta (Castelfrettese), Tommaso Costantini (Gabicce Gradara) e Jonathan Nardone (Barbara Monserra). 9 reti: Manuel Muratori (Sant’Orso), Maria Francesco Messina (Villa San Martino), Luca Canulli (Biagio Nazzaro) e Liborio Zuppardo (Fabriano Cerreto).8 reti: Alessandro Torsani (Gabicce Gradara). Seguono con 7 reti a testa quattro calciatori: Cinotti e Labate (Fermignanese), Donati (S.Orso) e Giannelli (Villa San Martino).

La squadra della settimana. 1)Gasparoni (Marina), 2)Tamburini (Atletico Mondolfo Marotta), 3) Cenciarini (Valfoglia), 4) Piermarioli (Pergolese), 5) Ortolani (Biagio Nazzaro), 6)Liera (Vismara), 7)Bastianoni (S.Orso), 8) Di Simoni Fermignanese), 9)Scarpellini (Gabicce Gradara), 10)Pieralisi (Moie Vallesina), 11)Messina (Villa San Martino). All.Tiranti (Fabriano Cerreto).Amedeo Pisciolini