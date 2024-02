PROMOZIONE. L’Osteria Grande continua a correre. Atletico Castenaso ko

È ufficialmente ripresa la marcia dell’Osteria Grande in vetta al girone C di Promozione. Dopo un periodo di appannamento ad inizio ritorno che aveva visto ridurre il vantaggio sulle inseguitrici, il team di Vito Melotti ha inanellato la terza vittoria consecutiva che gli ha consentito di mantenere sette punti di vantaggio sul Solarolo. Sull’ostico campo del Casumaro non c’è stata praticamente partita, con l’Osteria che si è imposta con un netto 3-0. Alle sue spalle, come detto, non perde praticamente mai colpi il Solarolo, che è andato a vincere 2-0 sul terreno di gioco della Junior Corticella guidato da Fabrice Cavina. Dopo un periodo estremamente positivo dal punto di vista dei risultati, si è fermata la rincorsa ai playoff dell’Atletico Castenaso: la band di Gianni Mazzoni è stata infatti sconfitta di misura in casa dello Sparta Castelbolognese.

A una vittoria in grado di rilanciare le quotazioni playoff pensava anche il Felsina di Riccardo Regno che, in vantaggio tra le mura amiche contro il temibile Mesola, è stato ripreso 1-1 nel finale. Per quanto riguarda invece le zone calde della classifica, l’Msp di Giuseppe Brunetti ha raccolto un ottimo pareggio in rimonta sul difficile campo della Comacchiese mentre l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi ha impattato 1-1 contro il Consandolo. Con lo stesso punteggio si è concluso anche il derby tra Fossolo e Trebbo andato in scena sabato in anticipo.

Nicola Baldini