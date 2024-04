Promozione: l’osteria grande è già promossa, il fossolo retrocesso. Msp gara cruciale con Solarolo, il Trebbo ospita la Portuense

Anche il campionato di Promozione è pronto a scendere in campo oggi, alle 15,30, per la quartultima giornata. Nel girone C, però, di verdetti ne sono già arrivati da tempo: su tutti spiccano la vittoria del campionato, con ben cinque giornate di anticipo, dell’Osteria Grande e la retrocessione del Fossolo. Con Felsina ed Atletico Castenaso che difficilmente riusciranno a rientrare in zona playoff, tutti gli occhi sono ora puntati sulla bagarre per non retrocedere. L’Msp, fuori dalla zona playout a quota 37, è atteso dal match interno contro il Solarolo, il Trebbo, sestultimo a 32, ospiterà la Portuense, lo Junior Corticella, terzultimo a 30, sarà di scena sul campo del Felsina mentre l’Anzolavino, penultimo a 20 ed ormai retrocesso, cercherà di mantenere vive le flebili speranze salvezza nella difficile trasferta di Comacchio. L’Osteria Grande dei record, che ha centrato il primo storico approdo in Eccellenza, se la vedrà nel derby sul campo dell’Atletico Castenaso mentre il Fossolo, che ripartirà dalla Prima Categoria, ospiterà lo Sparta Castel Bolognese.

