Promozione. L’Osteria Grande fa festa in extremis

E’ servito un gol di Teglia in pieno recupero, all’Osteria Grande di Vito Melotti, per espugnare di misura il terreno di gioco dello Junior Corticella di Fabrice Cavina e per volare così al secondo posto in classifica, a pari-merito con il Solarolo, ad una sola lunghezza di svantaggio dalla capolista Mesola (vittoriosa 1-0 sul terreno di gioco della Valsanterno). Nell’altro derby di giornata offerto dal girone C di Promozione, l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi è riuscita a fermare sul pari (1-1) il Felsina di Alessandro Ansaloni: al vantaggio ospite firmato da Blandamura ha risposto, in pieno recupero, il locale Venturoli.

Trasferta positiva per l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni che, reduce dalla pirotecnica sconfitta per 3-4 nel derby contro lo Junior Corticella, ha trovato il pronto riscatto andando ad espugnare di misura il difficile campo del Casumaro: a decidere l’incontro, ad inizio ripresa, è stata una zampata di Boni. Bella vittoria casalinga anche per il Fossolo di Leopoldo Santaniello che, tra le mura amiche, ha regolato 2-1 la diretta rivale per la salvezza Placci Bubano: sotto 1-0, la formazione bolognese è riuscita a ribaltarla grazie ad una doppietta di Lieti. Venendo alle note meno liete, il Trebbo di Alessandro Valtorta è stato sconfitto 2-0 sul terreno di gioco della Comacchiese mentre l’Msp di Giuseppe Brunetti, in vantaggio 1-0 nell’anticipo di sabato sul campo dello Sparta Castel Bolognese, è stato rimontato fino al 2-1 finale.

Nicola Baldini