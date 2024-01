PROMOZIONE. L’Osteria Grande riparte di slancio

Eccolo il ruggito dell’Osteria Grande. Nel momento più complicato della sua stagione (due sconfitte consecutive che avevano portato da dieci a quattro i punti di vantaggio sulla prima inseguitrice), il team di Vito Melotti è stato capace di espugnare di misura il difficilissimo terreno di gioco della Comacchiese e, grazie alla concomitante sconfitta per 3-2 della diretta rivale Solarolo sul campo dello Sparta Castel Bolognese, ora le lunghezze di vantaggio sono tornate ad essere sette.

Questa terza giornata di ritorno del girone C di Promozione offriva ben due derby bolognesi e, in entrambi i casi, è stato rispettato quello che poteva essere il pronostico della vigilia. Il Felsina di Riccardo Regno ha infatti battuto 2-0 il Trebbo di Alessandro Valtorta mentre l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni ha espugnato 2-1 il terreno di gioco del sempre più ultimo Fossolo di Leopoldo Santaniello. Le altre tre formazioni bolognesi che militano in questo raggruppamento hanno portato a casa un bottino perfettamente equilibrato, dal momento che hanno raccolto una vittoria, un pareggio ed una sconfitta.

A esultare è stato l’Anzolavino di Eugenio Lanfranchi, capace di battere di misura tra le mura amiche la diretta rivale per la salvezza Fontanelice. Lo Junior Corticella di Fabrice Cavina ha impattato 3-3 contro il Consandolo al termine di una partita tanto pirotecnica quanto infinita mentre l’Msp di Giuseppe Brunetti è stato sconfitto 2-1 sul campo della Valsanterno.