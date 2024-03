Promozione. Luco, polemiche per il rinvio. La società: "Si poteva giocare»

Nel walzer delle partite rinviate per l’abbondante pioggia caduta nella tarda mattinata di domenica, c’è anche quella del Luco che doveva in casa con la Lunigiana Pontremolese. Le squadre dopo aver sostenuto il riscaldamento erano pronte per fare il loro ingresso in campo. L’arbitro Mauro di Pistoia, dopo valutazioni dei sopralluoghi fatti più volte all’impianto "Bini" di Grezzano, non ha ritenuto che ci fossero le condizioni per giocare questa partita della 10ª giornata di ritorno. Decisione che è stata accettata anche se qualcuno sicuramente è rimasto un po’ deluso, visto che aveva smesso di piovere e c’era pure il sole.

"Anche se il campo non era al massimo delle condizioni, la decisione presa dall’arbitro è quella che conta e va rispettata – tiene a precisare l’allenatore del Luco, Andrea Bellini – In altro occasioni ho giocato anche in terreni peggiori. Il direttore di gara dopo aver sostenuto il riscaldamento, prima di fare entrare le squadre in campo ha fatto di nuovo una verifica prendendo la decisone definitiva".

Qualcuno dice che la gara si poteva comunque giocare "Essendo squalificato non ero a contatto diretto, ma pare che una fascia esterna di competenza di un guardalinee non si potesse correre. Purtroppo il rinvio danneggia più gli avversari che il Luco: Pontremoli dista a 200 km e occorrono con circa 2h,30 di viaggio".

Giovanni Puleri