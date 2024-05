Promozione. Luco, scossone in panchina. Bellini lascia la Polisportiva

La Polisportiva Luco Asd fa sapere la fine del rapporto di collaborazione con l’allenatore Andrea Bellini. "Il presidente Carnevali, con tutto il Cda, la Società, i dirigenti della Polisportiva Luco – si legge nel comunicato – ringraziano il tecnico Bellini per l’ottimo lavoro svolto, per i risultati ottenuti e la crescita di tutta la squadra durante la stagione del campionato di Promozione. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata – conclude la società del Luco – la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera".