Promozione Magra Azzurri ko con l’ultima in classifica

Che scivolone inatteso e pesante quello rimediato dal Magra Azzurri. Contro il Rapallo Ruentes, fanalino di coda solitario del campionato di Promozione, i santostefanesi hanno rimediato una sonora sconfitta. I ruentini erano fermi a quota 5 punti da diverso tempo e ormai mentalmente rassegnati alla retrocessione, seppur sempre molto combattivi in ogni partita. Il Magra Azzurri sta disputando una stagione senza particolari acuti, si è presentato alla sfida un po’ troppo distrattato rimediando così la sconfitta per 4-2. Dopo una manciata di minuti di gioco del primo tempo i padroni di casa erano già in vantaggio per 3-0 poi il Magra Azzurri si è finalmente svegliato ed ha preso il comando della partita. Giannini e Pellegri hanno riacceso le speranze della formazione biancazzurra diretta dal tecnico Giovanni Putti accorciando le distanze. Il Magra Azzurri sembrava ormai in grado di farcela almeno a pareggiarla ma una traversa ha negato il 3-3 e a tempo quasi scaduto il Rapallo Ruentes ha segnato il quarto gol centrando così una clamorosa vittoria. Protagonisti della sfida Toscano (tripletta) alla quale si è unito il guizzo di Moncada. Pur non faticando troppo la capolista solitaria Bogliasco sta prendendo il largo al vertice della classifica. Alla prima della classe è bastato un pareggio 1-1 sul campo della San Desiderio per guadagnare comunque qualcosina. Infatti il Psm Rapallo, che era all’inseguimento è stato travolto, dalle onde di Levanto (5-1). Così al secondo posto, ma adesso a 4 punti di distanza dalla leader, è salita la Caperanese che è uscita con un pareggio 0-0 dal ’Luperi’ nella sfida contro la Tarros Sarzanese ancora alla ricerca della vittoria che dia uno scatto decisivo alla posizione di classifica. La serie positiva del Canaletto Sepor è proseguita anche sul campo della Sampierdarenese: i canarini diretti da Massimo Plicanti hanno pareggiato 0-0 mettendo in dispensa punti utili nel cammino verso la serenità di classifica.

Massimo Merluzzi