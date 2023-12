Promozione Magra Azzurri spaventa la capolista

Il Magra Azzurri mette paura alla capolista. E’ stata davvero una bella prestazione quella offerta da santostefanesi diretti da mister Giovanni Putti che hanno chiuso 2-2 il difficile confronto sul campo del Psm Rapallo, leader solitario del campionato di Promozione. Dopo un primo tempo senza reti ma con un palo colpito da Giannini e l’occasione di Sbarra la sfida si è infiammata nella ripresa. Proprio il Magra Azzurri l’ha sbloccata dopo dieci minuti di gioco su calcio di rigore trasformato da Ortelli. Nel botta e risposta a segno Ballani ma all’ultimo minuto è arrivato il definitivo pareggio dei padroni di casa che se la sono vista davvero brutta ma restano comunque in vetta con il doppio vantaggio sul Beverino che ha impattato 1-1 nella trasferta sul campo della Caperanese. E per gli spezzini lanciatissimi un pizzico di rammarico per una opportunità di guadagnare terreno e conquistare il comando, mai raggiunto in questo girone di andata. Colpo grosso del Levanto che grazie ai guizzi di Righetti e Bagnasco supera 2-1 il Molassana che resta così al terzo posto raggiunto dal Bogliasco vincitore 2-1 del confronto casalingo contro il Little Club James. La Tarros Sarzanese sorride e dopo l’acuto nel derby contro il Cadimare si prende un altro successo nell’appuntamento casalingo disputato al ’Miro Luperi’ contro il fanalino di coda Rapallo Ruentes, ormai alla deriva con ben 13 sconfitte sulle spalle. Per i rossoneri guidati dal tecnico Simone Calise successo 3-1 con reti di Petriccioli e doppietta di Tivegna. Secondo stop consecutivo che frena intiepidisce la fiammata dopo il rientro di mister Buccellato per il Cadimare battuto 1-0 dal Vallescrivia.