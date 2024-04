Promozione. Maliseti deve fare gol per agguantare i play out. Missione impossibile per il Viaccia con la capolista

Terzultima giornata di campionato prima del termine della regular season nel girone A di Promozione. Squadre in campo oggi pomeriggio alle 15.30. Trasferta delicata per il Maliseti Seano, che non ha altre alternative che provare ad infilare tre risultati positivi per sperare almeno di agguantare i play out ed evitare la retrocessione diretta in prima categoria.

Gli amaranto, attualmente penultimi in graduatoria con 18 punti e 5 lunghezze da recuperare sulla terzultima piazza, saranno di scena sul campo del Luco, che in realtà a quota 46 punti ha ancora qualche timida speranza di poter agguantare la zona play off. Pratesi falcidiati dalle assenze per questo match, visto che mister Di Vivona dovrà fare certamente a meno di Paoli a centrocampo , dello squalificato Badiani e dell’infortunato Campani. Anche Bambini, inoltre, è in forte dubbio per questa trasferta da dentro o fuori per il Maliseti.

Trasferta da missione impossibile anche per il Viaccia, che andrà a far visita alla capolista Viareggio per cercare di portare a casa quei punti ancora necessari alla matematica salvezza. Difficile che la prima della classe sia in vena di regali, visto che ha solo 3 punti di vantaggio sul Pietrasanta e si sta giocando la vittoria del campionato.

L.M.