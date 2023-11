Promozione. Maliseti, ennesima giornata nera. Autogol e trasferta da dimenticare

Castelnuovo Garfagnana

1

Maliseti Seano

0

CASTELNUOVO GARFAGNANA: La Bozzetta, Giusti, Santelli, Biagioni L., Biagioni R., Inglese, Casci, Bartolomei, Camaiani, Grassi, Tersigni. All. Pisciotta.

MALISETI SEANO: Mardale, Menichetti, Cavalieri, Paoli, Badiani, Peschi, Picchianti, Del Bianco, Robi, Tumminaro. All. Carovani.

Arbitro: Banfi di Pistoia.

Reti: 13’ (aut.) Peschi.

Niente da fare per il Maliseti Seano, che continua il suo campionato di grande sofferenza nel girone A di Promozione perdendo 1-0 in casa del Castelnuovo Garfagnana e rimanendo nelle zone basse della classifica con soli 5 punti (penultima posizione).

Ancora una domenica di grande sfortuna per i pratesi, che fanno tutto da soli, infilando nella loro porta l’autogol che poi risulterà decisivo. Ma andiamo con ordine. Buona partenza dei padroni di casa, che mettono subito pressione sulla retroguardia avversaria e colpiscono una traversa con Grassi.

Al 13’ arriva l’autorete sfortunata di Peschi, che col fianco appoggia inavvertitamente il pallone nella propria porta superando il suo portiere su un cross innocuo dalla linea di fondo. Nella prima frazione le occasioni non mancano anche per gli amaranto. Tumminaro si libera al limite, ma strozza troppo la conclusione al 30’, sparando a lato. Paoli ci prova di testa poco dopo, ma è attento La Bozzetta ad alzare sopra la traversa. Il primo tempo si chiude quindi con il Castelnuovo Garfagnana in vantaggio di misura.

Nella ripresa il Maliseti ha le polveri bagnate e non riesce praticamente mai ad impensierire la retroguardia di casa, mentre sul fronte opposto il Castelnuovo Garfagnana cerca in qualche modo il guizzo per chiudere il match ed evitare inutili rischi, ma non arriva mai a far sporcare i guanti a Mardale. Un risultato che ad ogni modo è più che sufficiente per far gioire la compagine allenata da Pisciotta.

L. M.