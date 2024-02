Promozione. Match equilibrato, al Solvay finisce a reti bianche . E per il Montelupo la classifica torna a muoversi

CASTIGLIONCELLO

0

MONTELUPO

0

CASTIGLIONCELLO: Barbetta, Landi, Pagliai, Nencini, Nucci (89’ Gigoni), Rossi (89’ Marzini), Grandi, Mori, Moscati, Lo Vecchio (75’ Fotino), Dell’Agnello (53’ Balducci). All. Citi.

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Piochi (83’ Ndaw), Tremolanti, Corsinovi, Alicontri, Marrazzo (62’ Bini), Safina, Cintelli (71’ Bruno), Ulivieri, Garunja (62’ Gueye). All. Lucchesi.

Arbitro: Bigongiari di Lucca.

Note: ammoniti Landi (C); Cupo e Bruno (M).

ROSIGNANO - Castiglioncello e Montelupo non si fanno male: reti bianche al Solvay. La squadra di Gabriele Citi bissa lo zero a zero del turno precedente e inanella il terzo risultato utile consecutivo; quella di Andrea Lucchesi - che non perde da prima di Natale - torna a muovere la classifica dopo lo stop forzato col Saline per il grave incidente in campo a Mattia Bianchini (il ragazzo per fortuna ora sta bene). Le due contendenti hanno provato a superarsi, faticando però a rendersi pericolose. E così il match è andato avanti all’insegna dell’equilibrio, con pochi tiri in porta da una parte e dall’altra. Le retroguardie, insomma, hanno avuto la meglio sugli attacchi avversari. Dopo l’intervallo i due tecnici hanno provato a dare la scossa: tra i locali sono entrati prima Balducci e poi Fotino, mentre il Montelupo verso metà ripresa ha completamente rivoluzionato il suo reparto offensivo. Ma la musica non è cambiata più di tanto e le emozioni hanno continuato a latitare. Alla fine il doppio "clean sheet" dei portieri non fa una piega: il pareggio è un giusto verdetto.