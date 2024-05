Promozione. Matelica-Fabriano Cerreto, domani in palio il titolo regionale

MATELICA

atelica la formazione locale vincitrice del girone B e il Fabriano Cerreto, che ha vinto il girone A. È stata ribattezzata una "amichevole di lusso" fra le due regine del calcio regionale che hanno conquistato il pass per il prossimo campionato di Eccellenza. La squadra del Matelica, allenata da Paolo Passarini, ha dominato il raggruppamento ottenendo la promozione con due giornate di anticipo. Così pure ha fatto il Fabriano Cerreto per risalire dopo un anno di "purgatorio" grazie alle cure del tecnico Stefano Tiranti. Le due realtà calcistiche sono praticamente limitrofe: Fabriano dista da Matelica appena 18 chilometri, e in mezzo c’è il Comune di Cerreto d’Esi, basta fare un lungo rettilineo e poche curve. Domani si ritrovano a festeggiare insieme il ritorno nel massimo campionato dilettantistico regionale. Sarà una "festa" del calcio e dell’entroterra, oggi più che mai unito dalla strada "Pedemontana" che sta nascendo lungo la sinclinale camerte.

Per quanto riguarda le notizie sul match, la società del Matelica informa che l’ingresso allo stadio sarà gratuito per gli under 16, per i possessori della tessera federale dei dirigenti Figc e degli arbitri (coperta da diritti Siae), nonché per i giornalisti. Per i sostenitori verrà aperta soltanto la biglietteria dell’ingresso principale, anche per gli ospiti, i quali, una volta fatto il biglietto, dovranno recarsi nel settore a loro riservato. Il costo del biglietto unico è di 10 euro. La gara, dunque, vale più che altro per il blasone. Vedremo chi la spunterà. Certo è che i due Club stanno già pensando alla programmazione del prossimo torneo di Eccellenza, che si preannuncia molto avvincente come quello appena concluso.

m. g.