Promozione. Matelica vicino alla vittoria finale. Passarini: "Padroni del destino»

Mancano quattro turni al termine del campionato di Promozione e nel girone B domina la scena il Matelica allenato da Paolo Passarini. Con dieci punti di vantaggio sulla coppia di inseguitrici – Atletico Centobuchi e Vigor Castelfidardo – basterebbe un successo nel match interno di sabato, alla ripresa dopo la pausa pasquale, per avere in tasca la matematica vittoria del campionato con tre giornate di anticipo. L’avversario da battere sarà la Sangiorgese. Ma in attesa di vivere quella sfida abbiamo sentito l’allenatore Paolo Passarini.

Il futuro è nelle vostre mani: è d’accordo?

"Sì, certo. Abbiamo spinto molto sull’acceleratore per essere nella condizione di non dover guardare quello che accadrà sugli altri campi. Saremo solamente noi a decidere per il nostro futuro".

Dopo la sosta arriva la Sangiorgese, che partita si aspetta?

"Mi aspetto una prestazione da grande squadra. L’ultima partita (ad Appignano; ndr) è stata l’unica, dal mio arrivo, in cui non siamo andati in gol, ma solo perché siamo stati imprecisi negli ultimi metri. Miglioreremo la mira nella prossima gara".

Quali possono essere le insidie del rush finale?

"Le insidie sono sempre rappresentate dagli avversari, dovremo affrontarli con la stessa umiltà di sempre. La prossima sfida si chiama Sangiorgese, la rispettiamo molto. Ma i miei ragazzi non hanno affatto la pancia piena".

Al di là di quello che sarà l’epilogo, un bilancio della sua stagione sulla panchina del Matelica può farlo?

"Sicuramente abbiamo avuto un percorso velocissimo di crescita che ci ha portato sin da subito a ottenere numerose vittorie, al di là di ogni più rosea aspettativa. Ma non è ancora tempo di fare bilanci".

Ha pensato già al suo futuro?

"Lo sguardo è sempre rivolto al futuro, dopo le esperienze di quest’anno non mi precludo niente. Appena sarà il momento – conclude Passarini – parlerò di futuro con il Matelica, questa la mia priorità".

m. g.