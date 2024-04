Promozione. Mengali va alla carica: "Ci credevo già a -15»

A trascinare il Pietrasanta in campo, a suon di gol e con grande leadership, c’è... un ex Viareggio. Nella sfida al vertice del campionato di Promozione c’è un "9" che sta spostando gli equilibri: Federico Mengali. Il gol è il suo mestiere. In passato ha vestito pure la maglia del Viareggio in D. Era il Viareggio 2014 che si salvò nello storico playout contro la Fezzanese al “Luperi“ di Sarzana e proprio in quell’ultima gara decisiva ’Il Menga’ era squalificato... e così se la gustò immerso nel calore bollente degli Ultras viareggini, tifando a petto nudo in mezzo a loro. Gli stessi tifosi cui ora potrebbe regalare un enorme dispiacere. Sì perché il 34enne bomber di Piano di Conca sta segnando gol a raffica (6 nelle ultime 6 partite!) che hanno contribuito all’aggancio delle zebre in vetta da parte dei biancocelesti.

Federico, per te al momento sono 16 reti stagionali di cui 14 in coppa. Grazie ai tuoi gol il Pietrasanta vola?

"I gol vengono per il lavoro di squadra. Sto finalizzando un lavoro del mister (Della Bona, ndr) importante e un cambiamento generale a livello di mentalità di squadra. Se sono lì è perché sono pronto e poi per l’attaccante il segnare con continuità è qualcosa che aiuta a star bene".

Tu nel primo posto ci hai sempre creduto, anche quando al giro di boa eravate a -15 dal Viareggio?

"Sì, io non ho mai smesso di crederci. Perché vedevo da dentro come si allenava la squadra e la sintonia che c’era all’interno del nostro gruppo. La società non ci ha mai fatto mancare niente. È normale che qualcosa ci mancasse... ma con un paio di innesti nel mercato invernale la squadra è riuscita a rimettersi in carreggiata. Con Della Bona in 15 partite abbiamo fatto 11 vittorie e 4 pareggi. Certi risultati non li fai per caso. Ma non ci montiamo la testa. Un momento di flessione all’interno di una stagione ci sta: noi l’abbiamo vissuto prima, poi è toccato alla Cerretese e ora al Viareggio. Adesso siamo tutte lì. Che vinca il migliore".

Simone Ferro