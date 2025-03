Promozione. Mesola beffato dal Faro. Ora in vetta guidano in due

Faro Coop

2

Mesola

1

FARO COOP: Gandolfi, Dozzi, Nardi, Satalino T. (13’ st Dahbi), Essoufyani, Lenzi D., Ismajli (27’ st Lenzi), Masinara (36’ st Pasquali), Bazzani (38’ st Landi), Satalino S., Garni (27’ st Peri). All.: Zanini.

MESOLA: Calderoni, Lucci, Biolcati (44’ pt Mantovani), Minarelli, Marcolini, Telloli, Crosara (38’ st Cavallari), Neffati, Ferro (27’ st Allegrucci), Cantelli, Davo. All.: Cavallari.

Arbitro: Romini di Ravenna.

Reti: 8’ pt Garni (F), 20’ st Mantovani (M), 38’ st Lenzi (F).

Note: ammoniti: Dozzi (F), Nardi (F), Essoufyani (F), Lenzi D. (F), Ismajli (F), Minarelli (M), Crosara (M).

IL Mesola esce sconfitto dopo una partita combattuta fino alla fine e viene raggiunto in vetta. Partita quindi conclusa con la vittoria del Faro Gaggio, anche se il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. L’inizio è stato in salita per la squadra di Cavallari, con un errore difensivo all’8’ che ha permesso al numero 11 avversario di trovarsi a tu per tu con Calderoni e segnare il gol del vantaggio con un diagonale preciso. Da quel momento in poi, il Mesola ha iniziato a macinare gioco, sfiorando il pari già all’11’ con un destro da fuori di Neffati, finito alto di poco. Tra il 24’ e il 28’ Calderoni si prende la scena respingendo i tentativi di Ismajli e Bazzani. Al 34’, corner di Minarelli per il colpo di testa di Neffati; salvataggio sulla linea nella mischia. Nella ripresa il Mesola gioca con personalità e il meritato pareggio è arrivato al 20’ della ripresa su azione da calcio d’angolo: la difesa locale ha respinto corto e Mantovani ha scagliato un gran tiro al volo, insaccando il pallone con precisione. A quel punto la gara è diventata sempre più intensa, con occasioni da entrambe le parti. Il Faro ha sfiorato il vantaggio al 31’, quando Peri ha calciato di sinistro al volo, trovando un autentico miracolo di Calderoni. Al 35’, invece, arriva la risposta del Mesola con un colpo di testa di Lucci su corner che terminato di poco a lato.

Nel finale, però, la beffa. Dopo l’ennesima grande parata di Calderoni al 38’, il Faro Gaggio trova il gol vittoria sfruttando una respinta corta del portiere, con Lenzi che insacca a porta vuota.