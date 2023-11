Promozione. Mesola in casa per la vetta, in trasferta le altre

Nel turno precedente l’Osteria Grande ha operato il sorpasso a spese del Mesola, costretto a dividere la posta nel derby del delta del Po con la Comacchiese. I bolognesi sono i nuovi padroni della classifica, ma in riva al Po non demordono. "Abbiamo perso il primato da una squadra che dà tre gol a tutti, una macchina da gol – dice Tommaso Pittaluga, capitano del Mesola – Rassicuro i tifosi: non si molla di un centimetro, arriva il Corticella e non possiamo perdere colpi, visto il ruolino di marcia dell’Osteria Grande".

Qualche rimpianto per il pareggio a Comacchio? Bresciani sostiene che avrebbe vinto ai punti, con più occasioni da gol. "Ha avuto più occasioni, ma la vera opportunità l’abbiamo avuta noi, sbagliando a porta sguarnita". L’altra squadra del Delta del Po, la Comacchiese, sarà di scena a Bologna sul sintetico con il Fossolo, ultima in classifica, reduce da un ko interno nel derby con il Felsina. "Siamo favoriti, in trasferta stiamo andando bene, siamo gli unici ad aver vinto a Osteria Grande, ma se non vai in campo con l’atteggiamento giusto non porti a casa punti". Mister Bresciani ha rilanciato le quotazioni della sua squadra, oltre a far emergere dall’oscurità il talento di Marongiu, che sembrava aver imboccato il viale del tramonto. "Il cambio in panchina sta dando buoni frutti. Abbiamo sempre creduto nelle doti di Marongiu (nella foto), bisognava avere un po’ di pazienza".

In trasferta anche la Portuense, che salirà l’Appennino per confrontarsi con il Monte San Pietro. I bolognesi sono stati a riposo, in quanto è stata rinviata la partita con lo Junior Corticella, i portuensi sono stati travolti a domicilio dal Solarolo, che ha rifilato un poker al passivo. Infine il Casumaro tenta di allungare la serie positiva dopo il successo sul Trebbo con doppietta di Daniel, il Trebbo è l’avversario del Consandolo dopo la sconfitta pesante in casa con l’Osteria Grande.