Promozione. Mesola, scivolone inatteso. Il 2024 è iniziato male

: Calderoni, Cimino (46’ Mangolini), Lucci, Telloli, Pittaluga (85’ Marandella), Perini, Malagutti (87’ Durante), Casette (55’ Mirontsev), Allegrucci, Braghiroli (65’ Gherardi), Boscolo Anzoletti. All. Salvagno.

PLACCI BUBANO MORDANO: Farina, Hassan (66’ Gramantieri), Tedesco, Regoli, Taroni, Borini, Gentili, Gasparri (87’ Greco), Tumulo (77’ Sylla), El Bouhali (90’ Moltoni), Ramos. All. Martini

Arbitro: Cortese di Bologna. Ass. Lombardi e Gjuzi.

Marcatori: 69’ Tumolo

Note: ammoniti Mangolini, Lucci, Telloli, Pittaluga, Hassan, Greco ed El Bouhali.

Dall’inizio del nuovo anno il Mesola non riesce a tornare alla vittoria, dopo la convincente gara, conclusa per 3-0, nell’ultima giornata di ritorno, ai danni del Solarolo. Un pareggio e due sconfitte con quella di ieri con il Placci Bubano Mordano, terzultimo in classifica. Ospiti, oltretutto, che venivano da quattro sconfitte consecutive ed hanno conquistato i tre punti sul campo mesolano al termine di una gara anonima, ma che purtroppo deve registrare un eccessivo nervosismo sia sul terreno di gioco che in tribuna. Lo indicano anche le sette volte nelle quali il direttore di gara ha dovuto estrarre il cartellino giallo, per i padroni di casa c’è da registrare il palo colpito da Pittaluga mentre gli ospiti nella ripresa trovano il gol che regala loro la vittoria. Una gara povera di emozioni che ha visto tanti momenti di tensione fra le tifoserie e nel finale davanti agli spogliatoi fra gli stessi calciatori. Non comprensibile per una gara di calcio. Poche le occasioni da annotare degne di essere considerate pericolose per i due estremi difensori. Nella prima parte della gara, poco prima della mezz’ora i felsinei protestano per una spinta a Tumolo in area, subito dopo Pittaluga colpisce il palo. Nella ripresa arrembaggio finale per cercare un pareggio, ma nulla da fare contro la difesa avversaria.