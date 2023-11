Promozione. Mesola si rinforza con Gherardi. In arrivo anche Finetti, parte Igboeli

Il Mesola vuole rafforzare il reparto offensivo e se il mister Mattia Salvagno chiede, il direttore sportivo Edoardo Biondi si è già messo all’opera per portare a Mesola quegli attaccanti che potranno dare più incisività ad un attacco troppo spesso avaro di gol. Quello che sembra il colpo più grosso è Enrico Gherardi, quarant’anni da pochi giorni, un giocatore con un talento innato, capace di adattarsi a diverse squadre e leghe, compresa la serie C, dimostrando grande abilità nel segnare gol e la sua presenza in campo ha sempre fatto la differenza. E’ un giocatore appassionato e determinato che ha sempre dato il massimo per le squadre in cui ha militato, un bomber di peso che fino allo scorso anno giocava in Eccellenza nel Porto Viro, in un attacco al momento leggero.

Un altro innesto dovrebbe essere Fabio Finetti, un attaccante di fascia del 2004, attualmente in Prima Categoria al Sant’Arcangelo, mentre dovrebbe tornare fra le fila del Mesola anche Filippo Leonardi, pure lui del 2004, centrocampista attualmente in prestito all’Ostellato, capolista in Seconda Categoria. Potrebbero invece lasciare la rosa mesolana l’attaccante Igboeli Sunday, preso dalla X Martiri, ma anche altri calciatori come i centrocampisti Casette, Cantelli, Pagan e Micheletti.

Probabilmente una scelta che va bene sia alla società che ai calciatori, poiché questi ultimi, pur facendo parte della rosa, trovano poco spazio nelle gare di campionato e quindi cercano squadre che gli diano più spazio. Tuttavia con un Mesola imbattuto da tredici giornate, unico del suo girone, come dare torto alle scelte dell’allenatore Salvagno.

