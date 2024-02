Promozione. Miccio spinge la Sansovino. Resiste l’Affrico

Prosegue il duello a distanza nel girone C di Promozione. La Sansovino vince di misura a Torrita con un gol del solito Miccio e sale a quota 45 punti. Primo posto sempre dlel’Affrico che ha sudato freddo contro il Torrenieri in trasferta che ha portato la capolista imporsi per 3-2. Il distacco quindi resta invariato (2 punti). Per quanto riguarda le aretine cade l’Alberoro 2-1 in casa del Fiesole mentre il Montagnano passa di misura davanti al proprio pubblico contro la Chiantigiana e allunga ancora sulla zona rossa. Scivola il Subbiano contro il Casentino Academy (1-0) che passa dopo il 90’. Il Pienza vince contro il Montalcino e lascia agli ospiti il penultimo posto con il Lucignano che riesce ad accorciare. Gli amaranto di Gennaioli pareggiano 0-0 contro l’Antella e vedono quindi il Montalcino lontano solo un punto.