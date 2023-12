Promozione. Monologo Sparta, il Casumaro va subito sotto

Castelbolognese

2

Casumaro

0

SPARTA CASTELBOLOGNESE: Baldani, Tirello, Castellari, Strazzari, Giunchedi, Gavelli, Pollino (29’ st Penazzi), Gordini, Battiloro (41’ st Cardelli), Conti, Visani (35’ st Galassi). A disposizione: Landi, Esercizio, Di Napoli, Bacchilega, Cardone, Baldi. All.: Merenda.

CASUMARO: Saccenti, Testoni (23’ st Bini), Franceschini, Barbieri, Farina, Benini (1’ st Faggioli), Lazzarin, Minarelli, Nicoli (1’ st Ginesi), Vinci, Daniel (40’ st Rimondi). A disposizione: Manfredini, Borsari, Guernelli, Ribello, Pencarelli. All.: Testa.

Arbitro: Cucereanu di Finale Emilia.

Reti: 21’ pt Battiloro (S), 44’ pt Visani (S).

Note: ammoniti: Visani (S), Minarelli (C).

Importante vittoria casalinga per lo sparta Castelbolognese, che passa per il risultato di 2 reti a 0 sugli ospiti del Casumaro. Pronti via e subito partono forte i padroni di casa, che alzano il pressing nei primi minuti. La prima occasione è per il numero 7 Pollino, che con una bella azione personale supera la marcatura e si libera al tiro, ma la palla si spegne di poco alta sopra alla traversa. Al minuto 20 arriva la rete del vantaggio dello Sparta, con il numero 9 Battiloro che si inserisce con i tempi giusti su una bella imbucata e insacca alle spalle di Saccenti la rete del vantaggio per i suoi. Non si ferma lo Sparta, e nel finale di primo tempo trova il raddoppio con Visani, che in seguito a un traversone dalla fascia arriva prima di tutti sul pallone, si coordina e insacca la rete valida per il 2 a 0. Nella ripresa ci prova il Casumaro, alla mezz°ora su un bel suggerimento dalla trequarti si libera al tiro Vinci, blocca senza troppi problemi Baldani. Nel finale della partita gestisce bene il possesso lo Sparta, che riesce a neutralizzare con efficacia i tentativi di rientrare in partita degli ospiti. Al triplice fischio saranno dunque tre punti per lo Sparta Castelbolognese, che sale a quota 20 e chiude il girone di andata all’undicesimo posto a pari punti con lo Junior Corticella, mentre chiudono l°anno con una sconfitta gli ospiti del Casumaro, che rimangono a quota 21 in decima posizione.