Promozione. Monsummano e Larcianese non si fanno male nel derby

MONSUMMANO

0

LARCIANESE

0

MONSUMMANO Grasso; Covino, Perillo, Goti, Citti, Agnorelli, Ferrara, Tardiola (31’ st Silvano), Sordi (31’ st Mancino), Vitiello, Saquella (38’ st Malucchi). A disposizione: Baldi, Bachechi, Dal Porto, Antonelli, Bertelli. All: Matteoni.

LARCIANESE Venturini; Porciani (46’ st Sheta), Lo Russo (20’ st Monti), Pini, Foresta, Fusco, Iannello (41’ st Dinucci), Sarti, Ferraro (20’ st Maccagnola), Guarisa, Biagioni (29’ st Lenti) A disposizione: Pinochi, Marianelli, Errachid. All: Cerasa.

ARBITRO Lorenzi di Pistoia.

Allo "Strulli" Intercomunale Monsummano e Larcianese si spartiscono un punto. Il recupero della 10^ giornata, giocato ieri sera, è terminato sullo 0-0. Primo tempo a forti tinte viola. La Larcianese sembra molto più a suo agio, col 3-4-3 messo in campo da mister Cerasa. Biagioni ci prova più di una volta a battere Grasso, ma l’estremo difensore dell’Intercomunale fa buona guardia. Nemmeno i tentativi di Guarisa e di Pini sorprendono il portiere della squadra di casa. Gli amaranto, messi in campo da mister Matteoni con un prudente 3-5-2, si affacciano in avanti con qualche timida conclusione provata da Tardiola, Sordi e Ferrara, che non impegnano più di tanto Venturini. Saquella con un velenoso tiro-cross sta per far saltare il banco al 40’, ma l’estremo difensore ospite è attento.

Anche nella ripresa la storia non cambia. E’ sempre la Larcianese a costruire gioco, per cercare di andare in gol. Al 47’ Guarisa e Biagioni si intendono alla perfezione, e costruiscono una bella azione d’attacco, ma la difesa dell’Intercomunale si salva in angolo. Ferrara invece al 66’ cerca il gol in acrobazia, ma la sua semi-rovesciata è debole, e viene parata senza problemi da Venturini. Cerasa e Matteoni mandano in campo tante forze fresche, per combattere la fatica e per trovare anche la carta giusta per portare a casa i tre punti. In realtà succede davvero poco. La gara termina dopo sette minuti di recupero, con un pari che permette all’Intercomunale Monsummano di rimanere vicino alla zona Play-Off, e alla Larcianese di salire a quota 18 punti nella classifica del girone A di Promozione.

Simone Lo Iacono