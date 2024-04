Promozione. Montalcino va ko Fallita l’impresa con la regina Affrico

MONTALCINO

0

AFFRICO

1

MONTALCINO: Trapassi, Gugliotta, Berardi, Palumbo, Bonsi, Trombesi, Ciolli, Scali, Girolami, D Aniello F., De Iorio Fr.. Panchina: Cicino, Lachi, Matteini, Vichi, De Iorio Fe., Layani, Mattii, Pierangioli, Spada. Allenatore Cinelli

AFFRICO: Virgili, Vaccari, Stella, Longo, Gori, Amoddio, Rocchini, Nuti, Centrone, Papini, Tamburini G.. Panchina: Soccodato, Pecorai, Castellani, Benvenuti, Valoriani, Palazzini, Mecocci, Liberati, Russo. Allenatore Tognozzi

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Rete: 75’ Benvenuti.

MONTALCINO – Non riesce l’impresa al Montalcino in quello che si dimostra un testa coda casalingo contro la capolista Affrico. La formazione di mister Cinelli, che resta appaiata in fondo alla classifica al Lucignano, gioca una gara grintosa ed attenta nonostante la differenza di punti e valori in campo cedendo solo nel finale al gol di Benvenuti che fa volare la capolista a +10 sulla seconda.