Promozione. Montelupo, brutto stop

MONTELUPO

0

ATLETICO MAREMMA

1

MONTELUPO: Lensi, Bruno (75’ Cerrini), Piochi, Brogi (68’ Garunja), Cupo, Alicontri, Gueye (83’ Bianchini), Safina, Anedda, Ndaw, Ulivieri. All.: Lucchesi.

ATLETICO MAREMMA: Beligni, Amaddii, N.Sabatini, Ferraro, Gentili, Forieri (36’ Rigutini), Coli, Amorfini, Rodriguez (86’ Scozzafava), Costanzo (84’ Majuri), Cret (69’ Vettori). All.: Lorenzini. Arbitro: Banfi di Pistoia (Moriconi di Lucca e Nesi di Pistoia).

Rete: 36’ Rodriguez.

MONTELUPO FIORENTINO - L’Atletico Maremma fa bottino pieno in casa del Montelupo dove decide il gol di Rodriguez. La formazione guidata da Lorenzini sale a quota 47 ed è ancora in corsa per il quarto posto. Gli amaranto di Andrea Lucchesi non riescono invece a sbloccarsi (l’ultima vittoria risale col Saline di fine febbraio). Mezz’ora iniziale all’insegna dell’equilibrio, poi al 36’ sono gli ospiti a passare in vantaggio grazie al loro centravanti Rodriguez. Nel secondo tempo il Montelupo le prova di tutte, prima con l’undici di partenza e poi inserendo i vari Garunja, Cerrini e Bianchini. L’Atletico Maremma però tiene botta bissando il successo ottenuto nella gara di andata.