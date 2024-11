Promozione. Montombraro-Fanti. Siamo alle ore decisive

Con 7 squadre modenesi agli ultimi 7 posti del girone ’B’ di Promozione è logico che le panchine comincino ad essere bollenti. Per ora due sono già saltate, quelle dello United Carpi (3 punti in 3 gare per il nuovo tecnico Gilioli che dopo il successo al debutto è reduce da 2 ko) e del Fiorano, che ha festeggiato col successo l’esordio di Leopoldo Matta sbancando San Felice. Per le altre 5 modenesi invece è stata una domenica difficile, ma al momento non ci sono avvicendamenti annunciati. La situazione più in bilico è quella di Montombraro, dove ieri sera il presidente Predieri ha visto mister Fanti per fare il punto sul momento no (un punto nelle ultime 6 gare e ultimo posto) anche se solo oggi si capirà ci sarà una svolta tecnica. Sia Pgs Smile che San Felice, le altre due in fondo alla classifica, hanno invece rinnovato la piena fiducia ai tecnici Santini e Pizzo, mentre appena sopra non sono in discussione Antonelli a Colombaro (reduce dall’ottimo 3-3 con la Riese) e Luppi a Camposanto che mercoledì aveva vinto una gara chiave nella corsa salvezza proprio col Montombraro prima del ko interno col Campagnola. Serie D. Intanto la gara dei 32esimi di Coppa di Serie D Cittadella-Lentigione fissata per domani è stata posticipata a mercoledì 13 novembre alle 14,30 sempre a San Damaso. Nel girone dei biancazzurri è saltata un’altra panchina: la Pistoiese dopo l’1-1 di Imola ha esonerato mister Giacomarro e si affiderà ad Alberto Villa, ex attaccante arancione e già al timone di Francavilla e Pergolettese.

d.s.