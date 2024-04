Promozione. Niente da fare. Il Torrenieri cede al Fiesole

FIESOLE

2

TORRENIERI

0

FIESOLE: Raveggi, Barzini (28’ st Mina), Lombardi, Martini, Meini, Fantecchi (C), Cicalini (14’ st Maretti), Russo, Failli (22’ st Melosi), Scala (10’ st Rachidi), Forconi (25’ st Santini). All.: Selvaggio

TORRENIERI: Viti, Caro (37’ st Martinez), Bechi (C), Di Marco M., Vannini (27’ st Cruciani), Sarri, Lorenzetti Eug., Cerbone (17’ st Rivituso), Venuto (17’ st D’Aniello), Bovini (17’ st Ventrone Tho.), Di Marco G. All.: Ciacci

Arbitro: Simoncini (Pontedere)

Reti: 8’ st Forconi (F), 12’ Rachidi (F)

FIRENZE – Vittoria casalinga del Fiesole, che supera 2-0 il Torrenieri. Dopo un primo tempo abbastanza povero di occasioni, la partita viene decisa nell’arco di quattro minuti in avvio di ripresa: all’8’ Forconi è abile a risolvere una mischia in area, portando in vantaggio i padroni di casa con un tiro sporcato da un difensore. Al 12’, invece, è il neo entrato Rachidi a siglare il raddoppio con un colpo di tacco e la complicità del portiere Viti.

Marco Brunelli