Promozione. Obiettivo sorpasso per la Real Cerretese a Casalguidi. É Scontro al vertice al Castellani di Montelupo

Giornata di big-match per le due squadre locali impegnate nel campionato di Promozione (fischio d’inizio alle 14.30, nuovo orario per le gare dilettanti dopo l’entrata in vigore dell’ora legale). Nel girone A la Real Cerretese scenderà infatti in campo a Casalguidi contro l’attuale seconda forza del campionato, distante appena un punto. I ‘canarini’ hanno vinto 5 volte e perso 2, mentre la squadra di mister Petroni è insieme al Viareggio l’unica formazione ancora imbattuta con 4 successi e 2 pari (i biancoverdi hanno già effettuato il loro turno di riposo al pari dei versiliesi). Inoltre bomber Bouhafa e compagni hanno finora tenuto un rendimento esterno altissimo vincendo tutte e tre le trasferte disputate con un solo gol al passivo. Lo scorso anno finì 1-0 per la Real Cerretese.

Nel girone B, invece, il Montelupo ospita al Castellani la capolista imbattuta San Miniato Basso (formazione costruita in estate per cercare il salto di categoria), che ha comunque un solo punto di vantaggio sugli amaranto. Le due compagini hanno numeri simili, come i gol subiti (4 i sanminiatesi e 5 i ragazzi di mister Lucchesi), ma il Montelupo ha segnato ben 5 reti in più (con 15 centri all’attivo bomber Anedda e compagni sono attualmente il miglior attacco del raggruppamento). Al Castellani è atteso quindi il pubblico delle grandi occasioni, con capitan Corsinovi e soci che cercheranno di riscattare davanti ai propri sostenitori l’ultima sconfitta patita contro il Castiglioncello, per altro l’unica accusato finora dai montelupini.