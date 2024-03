Promozione: oggi al ’Merighi’. Casumaro recupera col Felsina

Verrà disputato oggi alle 15.30, allo stadio ‘Marco Merighi’, il recupero della partita tra Casumaro e Felsina. Il match, valevole per la 28esima giornata del campionato di Promozione Girone C, si sarebbe dovuto disputare lo scorso 10 maggio, ma era stato rinviato per l’impraticabilità del terreno di gioco causata dall’abbondante pioggia. Quella odierna sarà una gara importante per i rossoblù, guidati in panchina da mister Nardiello, che potrà contare anche su importanti elementi come Franceschini e Farina di rientro dalla squalifica, e sul giovane Bini che ha recuperato dal malanno che l’ha costretto ad un prolungato stop. Invece, ci sarà ancora da attendere per il ritorno degli infortunati Vinci e Ginesi, cui si è aggiunto recentemente Cresta. "Per noi sarà una sfida importantissima – afferma il responsabile dell’area sportiva, Fabio Montosi –. L’obiettivo sono quei tre punti che ci mancano ormai da troppo tempo. Le sensazioni sono buone. Come società abbiamo fiducia nel lavoro del mister e nei ragazzi che scenderanno in campo". È stato un periodo complesso per i rossoblù che però, come emerge dalle parole di Montosi, hanno forte volontà di risalire la corrente in classifica.