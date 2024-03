Promozione - Oggi il recupero. Pieve - Larcianese

Calcio dilettanti minore fermo per la disputa delle finali di coppa e spazio ai recuperi, per rimettere tutti i campionati in pari, in attesa dello sprint finale che inizierà dopo Pasqua, il prossimo 7 aprile. Fra le gare in programma in questa prima domenica di primavera c’è Pieve Fosciana-Larcianese, sfida rinviata per maltempo e valida per la ventottesima giornata: si gioca, oggi, allo stadio "Terni" di San Romano Garfagnana e, a rendere visita alla formazione di Daniele Martinelli, è una squadra in lotta per i play-off, forte e piuttosto quotata, fatta di calciatori di categoria, decisa presumibilmente a sfruttare il match con l’ultima della classe per tornare a casa con i tre punti.

Ma il Pieve Fosciana non ci sta: seppure quasi retrocessi, i biancorossi non intendono mollare e vogliono dare tutto fino al termine, anche se la situazione non è certo facile in questi frangenti. Reduci dall’amarissima sconfitta di Dicomano, i garfagnini cercano una prova d’orgoglio, una prestazione di spessore, con tanto impegno e voglia di rendere la vita dura ai pistoiesi.

Spettatore interessato il Castelnuovo che, come i viola della Valdinievole, è in lizza per le posizioni che contano. Ci sono, dunque, gli ingredienti giusti per assistere ad un discreto spettacolo calcistico, fra l’altro l’unico delle zona in questa giornata di sosta: di conseguenza, previsto un buon pubblico; calcio d’inizio alle ore 15. Certo, ormai, la stagione è di fatto compromessa per il Pieve:

troppo ampio il divario da colmare, visto anche il successo del Maliseti, con l’ultimo posto in classifica e la retrocessione in Prima categoria che appaiono ormai scontati. Ma i garfagnini lotteranno finchè la matematica non li condannerà.

Flav. Berl.