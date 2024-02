Promozione. Osteria Grande, blitz a Fontanelice con una rete di Grazioso. L’Atletico Castenaso sul campo dello Junior Corticella L'Osteria Grande si conferma in testa al girone C di Promozione grazie alla vittoria su Fontanelice. Solarolo insegue a dodici punti di distanza. Altre sfide in programma, con Atletico Castenaso e Felsina in cerca di punti. Nelle zone basse, Msp, Trebbo, Anzolavino e Fossolo cercano di migliorare la propria posizione in classifica.