PROMOZIONE. Osteria Grande, il blitz vale la vetta

Vittoria e primo posto solitario per l’Osteria Grande di Vito Melotti che, grazie al successo per 3-1 sul campo del Consandolo e al concomitante pareggio a reti bianche del Mesola in quel di Comacchio, si trova ora in vetta al girone C di Promozione con una lunghezza di vantaggio sulla stessa formazione ferrarese.

Procede spedita anche la corsa dell’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni che, in virtù del nettissimo acuto per 5-1 sul terreno di gioco del Fontanelice, è ora quarto a sei punti dalla prima della classe. Nella parte sinistra della classifica bene anche il Felsina di Alessandro Ansaloni che, al termine di una partita dalle mille emozioni, si è aggiudicato con il punteggio di 4-3 l’atteso derby andato in scena in casa del Fossolo di Leopoldo Santaniello: a decidere l’incontro, in pieno recupero, è stata una zampata di Gentilini. L’altro derby offerto da questa decima giornata di andata – ovvero quello tra lo Junior Corticella di Fabrice Cavina e l’Msp di Giuseppe Brunetti – non si è disputata regolarmente: la sfida è stata sospesa al 13’ del primo tempo per un grave infortunio (frattura del perone) che vede protagonista un atleta dell’Msp.

Doppia sconfitta, infine, per Trebbo e Anzolavino, in piena bagarre per non retrocedere: il team di Alessandro Valtorta ha perso 3-1 l’importante scontro diretto salvezza contro il Casumaro mentre la band di Eugenio Lanfranchi, che domenica era stata capace di espugnare il campo del Solarolo, è caduta 4-1 tra le mura amiche contro la Valsanterno.

