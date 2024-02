Promozione. Osteria in fuga, traguardo vicino

A Osteria Grande faranno, giustamente, tutti gli scongiuri del caso, ma, grazie alla vittoria in anticipo sul campo del Fontanelice e alla sconfitta di ieri della diretta rivale Solarolo sul campo del Consandolo, ormai il sogno Eccellenza si sta trasformando in realtà per il team di Vito Melotti che, dall’inizio della stagione, sta letteralmente dominando il difficilissimo girone C di Promozione.

I punti di vantaggio sull’inseguitrice sono addirittura 12 e la festa è ormai pronta a partire. Restando nella parte sinistra della classifica, l’Atletico Castenaso di Gianni Mazzoni ha fallito l’aggancio ai playoff pareggiando 1-1 sul terreno di gioco dello Junior Corticella di Fabrice Cavina. Al Felsina di Riccardo Regno è andata ancor peggio dal momento che, in casa del Valsanterno, è arrivata una sconfitta per 2-1.

Nelle zone calde, l’Msp di Giuseppe Brunetti ha raccolto una fondamentale vittoria esterna a Casumaro, il Trebbo di Alessandro Valtorta ha impattato 1-1 sul campo dello Sparta Castel Bolognese mentre l’Anzolavino e il Fossolo sono state rispettivamente sconfitte tra le mura amiche dalla Portuese (0-4) e dal Mesola (0-2).