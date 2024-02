Promozione. Pari Sanmichelese contro la capolista

sanmichelese

SANMICHELESE: Schiuma, Grillenzoni, Merli, Baisi, Costa, Rinieri (39’ s.t. Fugallo), Alicchi, Spezzani, Peddis (32’ s.t. Capasso), Manzini, Frimpong. All. Azzurro (Bertagnoli, Ferrari L., Rispoli, Savarese, Rafrari, Bylyshi, Parisi)

BIBBIANO SAN POLO: Carpi, Fornaciari (22’ s.t. Mascena), Ravanetti (12’ s.t. Messori), Galassi (26’ s.t. Riccardi), Bonacini, Macca, Finocchio, Benassi, Carlini (12’ s.t. Errico), Cilloni (22’ s.t. Lucchini), Rozzi. All. Tedeschi (Vergalli, Rota, Bassissi)

Arbitro: Battilani di Imola (Adeleke, Bonetti)

Reti: 31’ p.t. Cilloni, 25’ s.t. Manzini

Festa a metà per la Sanmichelese, che ferma la capolista ma alla fine non riesce a vince la partita. La squadra di mister Azzurro si tiene un risultato che la tiene ben dentro la zona playoff, e anche il morale che le deriva da un match giocato alla pari e spesso meglio dei reggiani.

Patiti gli avversari solo una volta in svantaggio – passano gli ospiti, per primi – ma poi ripresa costruendo nel primo tempo (palo di Manzini, occasionissima di Frimpong) i presupposti per un pari raggiunto con merito. In ogni caso si tratta di un punto di quelli da lustrare.