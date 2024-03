Promozione, pari senza gol tra la capolista e gli arancioblù nel big match. Tognozzi ferma la Sansovino. Il Montagnano esulta con Bagnai

Torna da Firenze con un pareggio la Sansovino. La squadra di Enrico Testini, in settimana alle prese con diverse assenze non va oltre lo 0-0 contro la capolista Affrico, allenata dall’ex Tognozzi. Un risultato che va più che bene ai padroni di casa. Già perchè l’Affrico è al comando del gruppo C di Promozione con cinque punti di margine sulla Sansovino alla vigilia delle due settimane di stop del campionato. Tra l’altro alla ripresa mancheranno cinque giornate con l’Affrico che nel frattempo (presumibilmente il 28 marzo) recupererà la partita con il Subbiano, potendo quindi aumentare il divario dal secondo posto. Gli ultimi 90’ si erano aperti sabato con l’anticipo tra Casentino Academy e Fiesole con la vittoria dei fiorentini in pieno recupero. Vince la paura tra Lucignano, ultimo in classifica, e il Pienza terzultimo. Le formazioni, allenate rispettivamente da Gennaioli e Peruzzi, non vanno oltre lo 0-0 e adesso la classifica vede il Lucignano all’ultimo posto con il Montalcino con il Pienza sopra di appena tre punti. Il gol da tre punti è infatti arrivato grazie a Meini al 92’. Finisce 3-1 la sfida tr aGrassina e Montalcino con i locali allenati da Marco Cellini che mantengono quindi il terzo posto in classifica. Fa festa il Montagnano di Laurenzi. I torelli sono sempre più in corsa per un posto sul trenino dei playoff. Gli ultimi tre punti in ordine di tempo portano la firma di Bagnai. Il gol arrivato allo scadere del primo tempo mette poi un’ipoteca sulla vittoria che consente così alla formazione della Valdichiana di salire a quota 40 punti, al quarto posto, lontana solo cinque lunghezze dal Grassina.

Per l’Alberoro di Marco Bernacchia arrva un punto invece dalla trasferta in casa del Torrita. Apre le danze Pasqui per i rossoblù, ma ecco arrivare al 72’ il pareggio firmato da Danieli Vaz. Un pareggio che non muta quindi la classifica dei rossoblù che restanno nella colonna di sinistra della classifica. Pareggio anche tra la Settignanese e la Chiantigiana con il vantaggio rossonero firmato da Milanesi e il pari ospite siglato da Marrani al 72’. Vittoria dell’Antella in casa del Torrenieri nel segno di Santucci. L’attaccante ospite va in gol al 28’ e al 31’. Nella ripresa, più precisamente al 76’, il gol di Vannini riaccende le speranze al Torrenieri che tuttavia non riesce a trovare il pareggio.