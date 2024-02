Promozione. Partita sospesa al 60’ per un brutto infortunio. Il Saline torna in campo, il Montelupo no

montelupo

MONTELUPO: Lensi, Cupo, Piochi, Bianchini, Corsinovi, Alicontri, Marrazzo, Brogi, Gueye, Bini, Ulivieri. A disp. Cappellini, Beconcini, Pagano, Cerrini, Cintelli, Tremolanti, Garunja, Ndaw. All. Lucchesi.

SALINE: Ioele, Franceschi, Borri, Dell Aversana, Salemmo, Cosimi, Rigoni, Zaccariello, Bernardoni, Tartaglione, Fabbri. A disp. Gazzarri, Burchianti G., Pappalardo, Zaccheo, Ciurli, Braccini, Passalacqua, Doda. All. Ciricosta.

Arbitro: Pisaneschi di Pistoia.

MONTELUPO – Dura un’ora la partita tra gli amaranto di casa e il Saline, valida per la quarta giornata di ritorno del girone B di Promozione. Al 60’, infatti, un giocatore del Montelupo subisce un violento colpo alla testa da un avversario, che aveva tentato la rovesciata e finisce a terra primo di conoscenza. Quelli che seguono sono minuti di autentica paura perché, nonostante il pronto intervento di un compagno di squadra e del proprio massaggiatore il 20enne non si riprende. Poi finalmente apre gli occhi e risponde bene agli stimoli, anche se non si ricorda nulla di quanto fatto nella giornata di ieri. Il ragazzo viene subito trasportato all’ospedale di Empoli per i dovuti accertamenti mentre in campo, visibilmente scioccati, i giocatori di entrambe le squadre si trovano d’accordo nel non proseguire la partita. Poi però, da verificare se su richiesta del direttore di gara o per libera scelta, il Saline torna in campo per proseguire. Il Montelupo, invece, rimane della solita posizione. Adesso resta da capire se al Montelupo verrà assegnata la sconfitta per 3-0 a tavolino.