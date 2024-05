Promozione. Passarini esonerato: "Volevano impormi la formazione»

"Le strade tra il Matelica e mister Passarini si dividono. Già da diverso tempo la società e il tecnico avevano visioni diverse sulla gestione della squadra. Pertanto alla luce dell’ennesima divergenza la società ha deciso di esonerare il mister e il secondo allenatore prima dell’inizio della partita valida per il titolo regionale di Promozione. La società ringrazia Passarini e Corradini per il lavoro svolto". Questa la nota del Matelica dopo l’esonero di Paolo Passarini, arrivato poco prima della gara contro il Fabriano Cerreto, poi vinta ai rigori dalla squadra biancorossa. Ma cosa è successo nel prepartita? "Come sempre, prima di ogni incontro, ho fatto la formazione – spiega lo stesso allenatore –, però mi è stato chiesto di cambiarla. Io non l’ho fatto. Questa è la verità. La conoscIamo io e quelli che erano con me in quel momento; il resto sono solo dietrologie. Lascio Matelica al termine di un’annata positiva, salutando chi ha apprezzato il lavoro svolto in questi mesi. Dove andrò? Per ora non ho un contatto concreto, non c’è nulla di formale. Vedremo nei prossimi giorni". Intanto, il Matelica ha confermato il diesse Lorenzo Falcioni per la quarta stagione consecutiva. "Ringrazio la presidente Sabrina Orlandi per la fiducia dimostrata nei miei confronti – dice il direttore sportivo –, sono felice di continuare la mia esperienza a Matelica, impreziosita da due campionati vinti".

m. g.